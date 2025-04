L’ennesimo fatto di sangue verificatosi nella città di Brindisi poco dopo le ore 19 ha visto coinvolti due extracomunitari e si è verificato in corso Umberto, a poca distanza dalla stazione ferroviaria, che non a caso si può definire “terra di nessuno”. Probabilmente sono bastati futili motivi per indurre uno dei due ad accoltellare l’altro. Le condizioni del ferito non dovrebbero essere gravi, ma nel frattempo gli agenti della Polizia di Stato sono a lavoro per fare chiarezza sull’accaduto.