Nessuna traccia di Paolo Argentieri. Un invito ai proprietari di ville e casolari

In riferimento alle ricerche in corso di Paolo Argentieri, scomparso nella giornata di martedì scorso 19 maggio in contrada Pascarosa, ad Ostuni, si invitano tutti i proprietari di ville, terreni, masserie, casolari e immobili ricadenti in contrada Pascarosa e nelle zone limitrofe ad effettuare con la massima urgenza una verifica accurata delle rispettive proprietà e pertinenze, al fine di accertare l’eventuale presenza del sig. Argentieri.

Ogni eventuale informazione utile ai fini delle ricerche potrà essere tempestivamente comunicata al Numero Unico di Emergenza 112.

Si confida nella massima collaborazione della cittadinanza.