“Nessuno bacia Biancaneve” . Ecco il libro di Gianluigi Cosi

Presentato nella splendida cornice della terrazza del Convento ex Scuole Pie, a Brindisi, sede dell’Accademia degli Erranti, il libro del cantautore brindisino Gianluigi Cosi ” Nessuno bacia Biancaneve”, edito da Raggio Verde. Il volume e’ composto da due parti, poesie e canzoni, nate nel periodo della pandemia da Covid 19. Il tutto parte dal concetto che la bellezza del mondo ci salver√†, cacciando via tutte le brutture, come la violenza sulle donne e sui minori. Sono intervenuti con l’autore i musicisti Fabio Masi e Silvia La Grotta. Letture a cura di Sabrina Cordella. Ha introdotto l’evento la presidente dell’associazione “Brindisi e le Antiche Strade, Rosy Barretta.