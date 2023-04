NETTURBINO SALE SUL TETTO DEL MUNICIPIO DI MESAGNE E MINACCIA DI LANCIARSI. POI HA DESISTITO

Momenti di panico stamattina a Mesagne dove un operatore ecologico precario è saliuto sul tetto del Municipio ed ha minacciato di lanciarsi nel vuoto. Il tutto, dopo aver appreso di non avere chance di stabilizzazione. A determinare la scelta di dar vita a questo gesto probabilmente ha influito la sua condizione di giovane padre di famiglia senza alcuna fonte di reddito alternativa. A convincere il ragazzo a scendere dal tetto è stato il sindaco Toni Matarrelli che ha garantito di riceverlo nel suo studio per verificare cosa si può fare per la sua situazione lavorativa.