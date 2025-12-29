Neurologia Brindisi e Emotiva…mente Mesagne insieme contro l’epilessia

L’associazione Emotiva…mente Mesagne che si preoccupa di migliorare la qualità della vita delle persone con epilessia si è recata prima di Natale nel reparto di Neurologia dell’ospedale Perrino di Brindisi, accolta con molto entusiasmo dal Primario Dott. Augusto Rini e da tutto il personale che lavora nell’Unità Operativa. Quando le forze si intrecciano nasce una rete capace di costruire una comunità più inclusiva, più umana, più dignitosa; da soli si va veloci, insieme si va lontano, la nostra mission è quella di mettere il bene degli altri prima del nostro affermano i responsabili dell’associazione Emotiva…mente Mesagne. L’associazione ha donato al reparto di Neurologia un supporto tecnologico, segno concreto della nostra vicinanza a chi soffre e a chi lavora ogni giorno in prima linea ed è un gesto di riconoscenza verso il mondo della sanità. Il Primario il Dott. Augusto Rini ha espresso profonda gratitudine affermando: “strumenti come questi sono essenziali per la nostra efficienza operativa”. Quella al Perrino di Brindisi è stata la terza delle donazioni che l’Associazione si era prefissa per questo Natale, tutte rivolte a realtà sanitarie presenti sul territorio che si occupano di epilessia e non solo; il tutto è stato possibile grazie alle molteplici iniziative svolte durante l’anno, come la vendita delle uova Pasquali, l’evento “Epilessia in musica” e un contributo di Avio Aero, hanno sottolineato i responsabili di Emotiva…mente Mesagne.