New Friends’ Bike Brindisi sarà presente domani alla conferenza stampa a Punta del Serrone

New Friends’ Bike Brindisi sarà presente domani alle ore 11 alla conferenza stampa dell’Amministrazione comunale convocata in seguito al gravissimo atto vandalico avvenuto a Punta del Serrone, dove è stata data alle fiamme la passerella.Come realtà impegnata nella tutela delle bellezze del territorio, nella promozione della mobilità sostenibile e nella valorizzazione del patrimonio naturale e culturale della città, non possiamo e non vogliamo rimanere indifferenti di fronte a uno scempio di tale portata.La distruzione della passerella non rappresenta solo un danno materiale, ma un attacco al concetto stesso di bene comune e di comunità. Ci auguriamo che questo fatto deprecabile possa diventare il punto di partenza di una riscossa delle coscienze in città e del recupero di quello spirito di comunità che oggi sembra mancare, alimentando il disprezzo per ciò che è pubblico e collettivo, comprese le bellezze naturali e le attrattive turistiche di Brindisi.New Friends’ Bike Brindisi rifiuta con forza questa mentalità e rivolge un appello alla cittadinanza affinché vi sia una presa di coscienza collettiva. È necessario vigilare, collaborare e segnalare senza esitazioni eventuali atti vandalici, anche prima dell’intervento delle forze dell’ordine. I primi custodi delle bellezze della nostra città siamo noi cittadini.Siamo noi che dobbiamo prenderci cura del territorio, tutelarlo e preservarlo. Siamo noi che dobbiamo garantire che le testimonianze del passato e il patrimonio naturale vengano consegnati integri alle future generazioni. Solo così potremo costruire una città più responsabile, più consapevole e più degna della propria storia e delle proprie bellezze.

Il Comitato DirettivoNew Friends’ Bike Brindisi