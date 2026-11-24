Questa Società in questi ultimi due anni e mezzo ha avuto come marchio di fabbrica sobrietà, umiltà, cultura del lavoro. Poche chiacchiere, testa bassa e pedalare.

Il Presidente Ivano Guarini incarna perfettamente queste caratteristiche ” è un momento bellissimo che vogliamo condividere con tutti i nostri tifosi, appassionati e Partner Commerciali. Ci sono numeri davvero incredibili.

Ieri contro Bisceglie siamo partiti con un quintetto che comprendeva: Ani, Coppola, Giuri, Idrissou, Fouce. Quattro quinti erano del roster della Serie C: programmazione, visione, competenza portano a questi risultati.

Da due anni e mezzo siamo costantemente tra le prime due – tre posizioni in classifica. Da gara 1 dei playoff scorso anno a oggi, su 17 gare ne abbiamo vinte 15. Insieme alla Jadran Trieste siamo l’unica squadra imbattuta in Italia tra Lega A, Lega Due, B Nazionale e B Interregionale. Sia chiaro, come è normale che sia arriveranno le sconfitte e momenti complicati, sappiamo perfettamente quale sia il nostro ruolo in questo campionato durissimo: raggiungere quanto prima la salvezza. Non siamo sprovveduti, ci sono club con potenzialità economiche completamente fuori dalla nostra portata e che, giustamente, lotteranno per i traguardi per i quali sono stati costruiti. Noi vogliamo continuare a divertirci e divertire, senza pressioni e con i piedi ben saldi in terra. Ed è proprio per questo che oggi voglio dare merito allo straordinario lavoro di tutti i dirigenti, DS Campagnoli, di Coach Olive e il suo Staff tecnico, fisico e medico – sanitario e di tutti i nostri meravigliosi ragazzi. Non vorrei, però, che tutto questo fosse considerato scontato, normale. Gli incredibili risultati di questo club devono essere supportati da presenze al palazzetto sempre costanti e non solo in quelle che vengono considerate le partite di cartello, da un calore più incisivo e meno da Teatro perché il Pala “De Francesco” deve essere una bolgia e trascinare i ragazzi. New Virtus Mesagne è un patrimonio di tutti, non mi stancherò mai di ripeterlo, è necessaria la vicinanza della Città, della politica, di tutte le componenti. Dobbiamo coccolare, proteggere e fare sempre più grande questo fantastico progetto. Non dimentichiamo mai da dove siamo partiti”