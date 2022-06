Next Generation: il 6 giugno a Brindisi il futuro della Senologia italiana a congresso

L’Autorità portuale ospiterà lunedì 6 giugno Next Generation, congresso scientifico organizzato da Anisc, l’associazione nazionale italiana Senologi chirurghi, e patrocinato dall’Asl di Brindisi.

Nell’occasione, saranno senologi under 45 provenienti dalle più importanti Breast Unit italiane a illustrare le tematiche e le tecnologie in uso nella ricerca scientifica e nella pratica clinica. Alle sessioni di lavoro parteciperanno Francesco Caruso, presidente nazionale Anisc, e Stefano Burlizzi, responsabile dell’unità operativa di Chirurgia senologica dell’ospedale Perrino, presidente del congresso e componente del consiglio direttivo nazionale dell’Anisc. Il direttore generale della Asl di Brindisi, Flavio Roseto, porterà i suoi saluti ai partecipanti.

Con questo evento l’Anisc mette al centro i giovani chirurghi affiancati dai senior in qualità di moderatori e discussant. I componenti della Breast Unit dell’ospedale Perrino presenteranno alcune procedure innovative, testimonianza dell’altissimo profilo raggiunto dalla senologia brindisina.

La scelta della data e del luogo in cui riunire i giovani professionisti della Senologia italiana non sono casuali: i lavori si svolgeranno a ridosso della regata velica internazionale Brindisi-Corfù, per sottolineare l’inscindibile legame tra scienza e mare, tema che ha ispirato idealmente il congresso.