Next Generation of Cancer Care 2025: innovazione, multidisciplinarietà e visione integrata nel trattamento oncologico

Brindisi, 15 novembre 2025 – Sala Convegni dell’Autorità di Sistema Portuale

Torna a Brindisi, per la sua terza edizione, l’evento “Next Generation of Cancer Care (NGCC): The Evolving Complexity of Breast Cancer and Palliative Care”, appuntamento ormai di riferimento nel panorama oncologico nazionale per l’approccio multidisciplinare e trasversale alla cura del tumore alla mammella e alla presa in carico globale del paziente.

Sotto la presidenza scientifica della dott.ssa Palma Fedele, Direttore dell’U.O.C. di Oncologia Medica dell’Ospedale “Dario Camberlingo” di Francavilla Fontana, e del dott. Vito Fumai, Dirigente Responsabile dell’U.O.S.D. di Terapia Antalgica e Cure Palliative dell’Ospedale “Antonio Perrino” di Brindisi, l’incontro riunisce clinici, ricercatori e professionisti sanitari di diversi ambiti per esplorare le più recenti evoluzioni terapeutiche e organizzative nel trattamento del carcinoma mammario e nelle cure palliative.

L’evento si distingue per l’eccezionale qualità scientifica dei relatori, provenienti da tutta Italia, e per la sua capacità di coniugare rigore clinico, innovazione tecnologica e visione umana della medicina.

Con 8 crediti ECM e il patrocinio delle principali istituzioni sanitarie regionali e nazionali, Next Generation of Cancer Care rappresenta un momento di alta formazione e confronto per tutte le professioni coinvolte nella lotta contro il cancro e nella costruzione di un nuovo modello di “cura condivisa”.