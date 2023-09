Next, non una semplice Digital Academy: i nuovi incontri in programma

Inizia la fase centrale di “NEXT: Not Usual Empowerment, Experience, Training”, un progetto selezionato

dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale, e promosso, come ente capofila, da Time Vision –

Agenzia per il lavoro e la formazione, autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e agenzia

formativa accreditata in Regione Puglia.

Dopo la presentazione generale dello scorso mese di luglio, presso i centri per l’impiego del territorio e

Confindustria Brindisi, è iniziata adesso la fase dell’approfondimento su:

• I servizi gratuiti previsti da Next

• Il progetto formativo della Digital Academy gratuita

• L’inserimento lavorativo nelle aziende che cercano profili digitali

Next, che ha l’obiettivo principale di combattere il fenomeno della dispersione scolastica e potenziare le skills

dei giovani del territorio per facilitarne l’ingresso nel mondo del lavoro, non è una semplice Digital Academy

interamente gratuita riservata ai giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni, residenti in Puglia, che non

studiano e non lavorano, ma è un vero e proprio “hub di formazione digitale” per il territorio pugliese.

Entrando in Next, infatti, non solo ci si può formare sui principali trend di mercato del settore digitale

(marketing, cybersecurity, data management, scrittura di programmi), ma si possono acquisire tutte le

competenze di base e trasversali necessarie per diventare i candidati ideali da presentare in azienda. In più,

nei percorsi di Next Job e Next Career, i giovani coinvolti saranno orientati, da coach esperti, nella giusta

ricerca di lavoro, e potranno sostenere colloqui di lavoro con le aziende del territorio che stanno cercando

profili professionali nell’ambito digital.

Sono 12 i percorsi di formazione che compongono l’offerta formativa della Digital Academy di Next:

• 4 corsi da 40 ore che danno diritto a certificazione ICDL o Eipass

• 4 corsi da 150 ore che garantiscono certificazione delle competenze

• 4 corsi da 300 ore di cui 90 ore di stage garantito in azienda, con cui il partecipante ottiene una

qualifica professionale.

La Digital Academy partirà a fine settembre 2023 con l’obiettivo di coinvolgere 240 candidati e avvicinarli

alle realtà aziendali del territorio che tramite Confindustria Brindisi si stanno già candidando a ospitare nuove

risorse all’interno del proprio organico.