NICCOLI (IDEA): HA VINTO LA BRINDISINITA’

L’esperimento politico della “Casa dei moderati” , che ha visto in buon civismo unirsi con la buona politica ha dato un chiaro segnale di consenso politico ed elettorale per l’area moderata del Centro Destra.

Siamo convinti di continuare questo cammino politico allargandoci ad altre realtà e cercando di costruire un polo di attrazione significativo per tutti i moderati.

Riteniamo di non essere alternativi ad altre forze politiche del centro destra ,ma di essere complementari ad un progetto politico che ci permetta di andare oltre ed aggregare nuove forze indispensabili per candidarsi al governo degli enti locali e della Regione Puglia.

Ringraziamo tutti i candidati della lista “La Casa dei Moderati” che hanno partecipato alle ultime elezioni amministrative , senza escludere nessuno e facciamo gli auguri di buon lavoro ai due neo eletti consiglieri comunali Luciano LOIACONO e Raffaele DE MARIA.

La battaglia politica che ha visto vincente il progetto politico del Centro Destra allargato al civismo ed ad altre formazioni politiche , ha un significato carico di una ritrovata brindisinita’ , che non vuole essere un mero atteggiamento campanilistico, ma una certezza dei propri mezzi e dei propri rappresentanti politici.

La massiccia presenza degli esponenti del governo ,che hanno avuto come punta di diamante la presenza del Vice Presidente del Consiglio on. Antonio TAJANI,e’ la dimostrazione di come la vittoria a Brindisi aveva un valore importantissimo.

Sentiamo il dovere di ringraziare il Sindaco di Brindisi Pino MARCHIONNA , per la tenacia, la forza e l’equilibrio dimostrato in una non facile campagna elettorale.

Ringraziamo inoltre, il parlamentare di collegio On. Mauro Dattis per aver contribuito in maniera determinante alla realizzazione di questa vittoria ed aver dimostrato che la classe dirigente brindisina e’ autonoma ed indipendente ed e’ finanche pronta a mettere in discussione il proprio percorso politico, pur di difendere la nostra citta’.

Infine un augurio al candidato Sindaco del centro sinistra Avv. Roberto Fusco ,affinché continui le proprie battaglie e difenda le proprie idee in consiglio Comunale, nel ruolo importantissimo che i cittadini elettori hanno deciso, cioe’ quello di una opposizione attenta e costruttiva negli interessi di Brindisi.

Noi continueremo a considerare le forze politiche di opposizione come avversari e no come nemici da abbattere, sperando cosi di chiudere con tutti nessuno escluso, una parentesi di campagna elettorale che in alcuni casi ha visto l’estremizzazione di posizioni politiche che alcune volte hanno rasentato l’inciviltà. Buon lavoro a tutti.

Claudio NICCOLI CASA DEI MODERATI

Segretario Prov.le Idea per Brindisi