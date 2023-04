NICCOLI (IDEA): HANNO VINTO BRINDISI E IL BUONSENSO

Grazie a tutti gli uomini e le donne che si sono spesi in questa dura battaglia per Brindisi e la brindisinita’, grazie a chi ci ha creduto da subito e a chi ci ha creduto strada facendo , grazie all’orgoglio e tempra di un uomo che poteva continuare a scrivere libri ed invece ha scelto Brindisi, grazie a chi fa’ il parlamentare in maniera seria e totale ed ha messo a rischio il suo futuro per la sua amata Brindisi.

Grazie a tutti i detrattori, scrittori di missive anonime inviate a Roma , grazie ai tanti improvvisati politologi che pur di apparire scrivevano sui social e si illudevano di essere leader opinion.

Grazie a chi nella sua incapacità a comprendere cosa stava succedendo si sforzava di aprire analisi su cosa e’ la sinistra e cosa e’ la destra, per aiutarlo gli abbiamo regalato un disco di Giorgio GABER.

Grazie a tutti quei ragazzi e ragazze che ci hanno aiutato a non mollare , dimostrando tanta maturita’ e amore per la citta’.

Ora tutti insieme ad affrontare una campagna elettorale dura , fatta di confronti e dibattiti ,di idee se pur contrarie ma con grande rispetto per gli avversari ,ognuno presentera’ i propri programmi e cercherà di comunicare i propri obiettivi, le urne decideranno cosa ha convinto di piu’ gli elettori.

Auguro a chi oggi non e’ candidato Sindaco , tanti successi in politica e non , ritenendolo sicuramente un protagonista del domani in questa citta’ ed in politica .

Sono convinto, che il Centro Destra ha dentro di se’ tante energie positive e tanti giovani promettenti che in un futuro prossimo potranno essere classe dirigente in una citta’ che ha bisogno di crescere di essere amata e difesa con ogni mezzo.

Claudio Niccoli Segr. Prov. Idea per Brindisi.