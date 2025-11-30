Niccoli: “Il Centrodestra riparta dall’ultima vittoria unica, esaltante e carica di speranza ottenuta alle elezioni comunali di Brindisi”

Il centrodestra, nella sua interezza, ha confermato in maniera più che positiva il proprio consenso in questa competizione elettorale regionale, nonostante l’“effetto tsunami” generato dal neo eletto consigliere regionale Tony Matarelli e la presenza delle forti liste collegate al Presidente De Caro. Entrambi fattori che non saranno presenti alle prossime elezioni amministrative.

È doveroso riconoscere al Partito Democratico di Brindisi la capacità di aver portato all’elezione l ’unica consigliera regionale brindisina, Isabella Lettori, sulla quale ricadrà ora una grande responsabilità politica: tutelare la nostra città di fronte allo strapotere delle politiche fortemente baricentriche.

Chi ha vinto le ultime elezioni comunali ha l’obbligo – oggi ancor più di ieri – di continuare a lavorare con determinazione per la città, accendendo una torcia capace di illuminare e ritrovare tutti quei brindisini che hanno scelto di non recarsi alle urne. È nostra responsabilità riaccendere l’entusiasmo dell’essere brindisini, il senso di appartenenza alla nostra grande comunità.

Occorre avere una visione più chiara e facilmente comunicabile ai cittadini, alla gente comune, al ceto medio. Bisogna tornare a incontrare, parlare e soprattutto ascoltare la città. Possiamo e dobbiamo farcela: ne abbiamo capacità, competenze e preparazione.

Vanno superati i personalismi e la ricerca di visibilità a tutti i costi. Soprattutto, bisogna vincere la paura dei propri alleati e riconoscere chiaramente chi sia l avversario politico, evitando di vedere fantasmi ovunque.

La squadra che ha vinto le elezioni comunali può e deve migliorare. Serve solo comprendere, una volta per tutte, che il collante del nostro stare insieme deve essere uno soltanto: il bene e la crescita della nostra città, mettendo da parte egoismi e individualismi.

Il comandante di questa nave ha tutte le carte in regola per portare a termine la legislatura, realizzando gran parte di quanto previsto nel programma amministrativo presentato alla cittadinanza.

Claudio Niccoli

Segretario Provinciale

Casa dei Moderatini