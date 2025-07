Nichi Vendola ha presentato il suo libro “Sacro Queer”

“Le tue mani erano fragili nidi per la cova dei pettirossi i giorni cadevano storti come frutti acerbi d’estate: ci lanciavano sassi ricordi? i cuori cuciti al rovescio come bandiere mai sventolate ancora non sapevamo gli accordi di spartiti futuri ancora l’orgoglio non c’era non c’era- Nichi Vendola”. Presso il Chiostro della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, Ex Convento delle Scuole Pie, Nichi Vendola, uomo politico da sempre impegnato nella difesa ambientale e dei diritti civili, ha presentato il suo libro “Sacro Queer”, un nuovo appuntamento della stagione culturale estiva Chiostro D’estate. Ha dialogato con l’autore, l’attrice Sara Bevilacqua. Una raccolta di poesie che Nichi Vendola ha scritto nell’ottica di un bisogno di fraternità, nel riconoscimento della ricchezza della diversità, nell’urgenza della lotta per l’uguaglianza, per un’esistenza senza pregiudizi. La parola “Queer”, presente nel titolo del libro, viene reinterpretata come una dichiarazione di guerra a tutte le guerre. Vengono affrontate tematiche importanti e assolutamente attuali. La poesia che viene “usata” per difendersi da un mondo corrotto. L’evento, che ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico attento e coinvolto, rientra nell’ambito della Rassegna Pagine Erranti e Brindisi città che legge con la collaborazione di Feltrinelli Point Brindisi. Anna Consales