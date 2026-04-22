Nico Taveri di Brunda Pizzeria ottiene un prestigioso riconoscimento per la categoria “Avanguardia nel piatto” di Ego Pizza Competition!

Nico Taveri è vincitore della categoria “Avanguardia nel piatto” di Ego Pizza Competition, la gara di Ego Food Festival a Taranto, organizzata da Monica Caradonna e Ilaria Donateo, che vuole scoprire nuovi talenti in Puglia. Sono stati nove i premi assegnati su 46 pizzerie in gara. Non ci sono stati vincitori delle 5 categorie, dalla pizza Margherita alle pizze innovative, ma 9 nuove espressioni di una caratteristica particolare sottolineata da ciascuna pizza. Il brindisino Nico Taveri è risultato vincitore con la sua pizzeria Brunda. Ancora una volta Nico si conferma eccellenza brindisina che continua a ottenere riconoscimenti che evidenziano il suo grande talento e la passione che lo contraddistingue e lo porta ad andare sempre avanti sperimentando con impegno e creatività.