Nido comunale Sant’Angelo: Comune di Brindisi e Cooperativa Sociale Gialla,attenzione e misure a tutela di bambini e famiglie

Confermato il pieno rispetto degli standard di qualità e sicurezza del nido.

Garantita la continuità del servizio e prevista una riduzione della retta di ottobre per le famiglie.

Il Comune di Brindisi e la Cooperativa Sociale Gialla, in relazione agli episodi di salmonellosi che nelle scorse settimane hanno interessato alcuni bambini frequentanti il nido comunale Sant’Angelo, fanno il punto sulle misure adottate e sulle azioni messe in campo.

Fin dalle prime segnalazioni, la situazione è stata seguita in costante raccordo con le autorità competenti, secondo criteri di prudenza e prevenzione.

In via cautelativa, è stata sospesa l’attività del centro cottura interno e, contestualmente, è stato attivato un servizio alternativo di catering, che ha consentito di garantire la continuità delle attività del nido anche durante lo svolgimento degli approfondimenti sanitari.

Comune e Cooperativa hanno mantenuto fin dal primo momento la massima cautela, collaborando con le autorità competenti durante tutte le verifiche previste. I controlli effettuati all’interno della struttura hanno confermato il pieno rispetto degli standard di qualità e sicurezza del servizio.

È importante sottolineare che la problematica non riguarda la gestione del nido Sant’Angelo né l’operato di Cooperativa Sociale Gialla. Le misure successivamente adottate su tutto il territorio pugliese sono infatti legate alla possibile contaminazione di pomodori freschi lungo la filiera di fornitura e hanno interessato, in via precauzionale, i servizi di ristorazione della regione.

In questo quadro si inserisce la sospensione dell’utilizzo e della somministrazione di pomodori freschi crudi, disposta dalle autorità sanitarie. Cooperativa Sociale Gialla ha recepito tempestivamente le indicazioni previste, proseguendo nella gestione del servizio secondo criteri di massima cautela.

Le azioni messe in campo hanno quindi consentito di affrontare una situazione delicata con attenzione e tempestività, mantenendo costante il confronto tra Comune, Cooperativa e autorità sanitarie.

Comune di Brindisi e Cooperativa Sociale Gialla sono consapevoli della preoccupazione e dei disagi che questa situazione ha comportato per le famiglie e desiderano ringraziarle per la collaborazione dimostrata. Per il mese di ottobre è stata inoltre prevista, per le famiglie dei bambini iscritti al nido Sant’Angelo, una riduzione del 10% della retta.

La situazione continuerà a essere seguita in stretto raccordo con le autorità competenti, assicurando alle famiglie aggiornamenti puntuali e tutte le informazioni necessarie.