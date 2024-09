Niente differenziata nel Centro raccolta – Quarta denuncia l’accaduto e convoca tutti in Commissione

Oggetto: Richiesta di chiarimenti e convocazione urgente della Commissione Ambiente

Alla cortese attenzione del Sig. Sindaco,

Alla cortese attenzione dell’Ass.re all’Ambiente, Sig. Antonucci,

Alla cortese attenzione del Dirigente del Settore Ambiente, Sig. Morciano,

Alla cortese attenzione del Direttore dell’azienda AVR,

Il sottoscritto Roberto Quarta, in qualità di Consigliere Comunale e Presidente della Commissione Ambiente, con la presente vi segnala quanto segue.

In data odierna, recatomi presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR) del quartiere Paradiso per consegnare agli addetti materiale in ferro da riciclare di mia proprietà, ho potuto osservare un episodio che ritengo meriti immediata attenzione.

Durante l’attesa del mio turno, ho notato che all’interno della piattaforma operava un mezzo con targa FS 650 ET, il quale, utilizzando un braccio meccanico (ragno), procedeva allo svuotamento di n. 2 container. Con grande stupore, ho osservato che, dopo aver svuotato il primo container contenente legno, l’operatore si è apprestato a svuotare anche quello destinato agli ingombranti, senza separare i rifiuti e collocandoli indistintamente all’interno del proprio mezzo.

Tutto ciò è avvenuto indicativamente tra le ore 8:40 e le ore 9:30. In seguito, ho richiesto chiarimenti agli operatori AVR presenti nella piattaforma e all’autista del mezzo, il quale ha negato quanto da me osservato.

Alla luce di quanto sopra, chiedo un intervento urgente presso la società AVR affinché risponda ai seguenti quesiti:

La società è a conoscenza di quanto accaduto? Tale procedura è stata autorizzata? In caso contrario, quali provvedimenti intende adottare?

Chiedo altresì un urgente confronto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), alla presenza dell’Assessore al ramo, Sig. Antonucci, e del Dirigente, Sig. Morciano, da svolgersi in Commissione Ambiente, domani 03/09/2024 ore 11.00 presso il Salone Mario Marino Guadalupi.

Resto in attesa di un cortese riscontro e di un sollecito intervento.

Distinti saluti,

Roberto Quarta

Consigliere Comunale e Presidente della Commissione Ambiente