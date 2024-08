“Nilde mia” in piazza Duomo per “Verdi in Città”

Nell’ambito della Rassegna di teatro e musica all’aperto “Verdi in Città”, organizzata dal Comune di Brindisi e il Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi e il Polo Biblio-Museale di Brindisi, con il sostegno di Enel in qualità di sponsor ufficiale, in piazza Duomo, Brindisi, nello spazio antistante il Museo Archeologico Ribezzo, è andato in scena lo spettacolo:”Nilde mia”. Una scenografia essenziale ha fatto da sfondo alla performance, scritta e diretta da Paola Leone, che Silvia Lodi ha interpretato con convinzione e un entusiasmo veramente coinvolgente. Un’ora per approfondire la donna Nilde Iotti che, con le sue battaglie, è un esempio di buona politica e di emancipazione. Nilde Iotti, all’anagrafe Leonilde Iotti, è stata una politica e partigiana e, soprattutto, la prima donna nella storia dell’Italia repubblicana a ricoprire la terza carica dello Stato, la presidenza della Camera dei deputati, in carica più a lungo in assoluto nella storia della Repubblica Italiana. Lo spettacolo nasce dal desiderio di approfondire le tante difficoltà di essere donna e ricoprire un ruolo pubblico, istituzionale in una società ancora troppo sessista e omofoba. Un vero e proprio riconoscimento per una donna che ha fatto tanto per le donne affinché vengano riconosciuti i loro diritti. Dedicato a tutte le donne che hanno la consapevolezza che tanto è stato fatto ma che c’è ancora da “combattere” per raggiungere la parità di genere, perché “la lotta per i diritti delle donne non è finita”. Al termine della performance, il pubblico è stato invitato nel chiostro del Museo Ribezzo per una degustazione di vini e prodotti tipici, offerta dalle cantine “Otri del Salento”, “40 are Primitivo Salento” e “Cantine Pandora”. Anna Consales