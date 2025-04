“No al riarmo”. Convegno 5 Stelle con l’on. Palmisano

Visita ieri a Brindisi dell’On. Valentina Palmisano, del Movimento 5 Stelle, per un incontro presso la sede del partito di Conte in piazza Crispi, vicino alla Stazione ferroviaria. In discussione le tematiche del possibile riarmo per la difesa del Paese, come voluto dall’Europa e dal Governo. L’on. Palmisano ha ribadito e confermato la linea del Movimento che resta e sarà’ sempre contraria a destinare denaro ad acquistare armi o a formare eserciti specializzati. “Non solo siamo contrari al riarmo dell’Italia – ha detto Palmisano – ma siamo contrari anche all’idea di dover distrarre dei finanziamenti di Coesione, oltre i fondi che servono per raggiungere gli 800 miliardi di euro dell’Europa, per la sicurezza del Paese. I fondi di Coesione, lo dice il nome stesso, servono ad altro, a dare cioè’ sostegno a chi e’ in difficoltà e in povertà”.