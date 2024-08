Incontro ieri pomeriggio presso l’Aula consiliare del comune di Mesagne per sensibilizzare i commercianti, gestori di bar e ristoranti, verso la non distribuzione, come da legge dello Stato vigente, di bevande alcoliche ai minorenni. L’iniziativa e’ stata realizzata in collaborazione tra Confesercenti e Comune di Mesagne. All’incontro hanno partecipato il presidente provinciale di Confesercenti, Michele Piccirillo, l’assessore alle attività produttive, Omar Ture, l’assessore alle politiche giovanili, Vincenzo Sicilia, e il consigliere comunale Stefano Mattia, medico. Durante l’incontro gli assessori comunali hanno spiegato le direttive istituzionali in materia di consumo di bevande alcoliche, con l’obiettivo di evitare incidenti stradali e di salvaguardare la salute. In tema sanitario il dott. Mattia ha illustrato i problemi che l’alcol induce sulla salute e sulla vita dei minorenni, soprattutto in riferimento ai bevitori saltuari del sabato sera. Problemi cardiocircolatori nei maschi, mentre nelle donne minorenni anche ormonali che incidono sulla fertilità. Picvirillo invece ha invitato gli esercenti di bar e ristoranti a essere rigidi sotto questo aspetto perché si parla della salute dei nostri figli e perché in caso contrario si andrebbe contro legge. Sono intervenuti alcuni esercenti di attività di ristorazione che hanno moralmente aderito al “patto sociale”, ricevendo in cambio il bollino di “locale etico” con la scritta “No alcol ai minori di 18 anni.

No alcol ai minorenni. Campagna di Confesercenti e Comune di Mesagne

