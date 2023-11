“NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE”. UN INTERESSANTE INCONTRO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE MORELLI DI CAROVIGNO

Sabato 25 novembre 2023, presso la Biblioteca Comunale Morelli di Carovigno, si è tenuto un incontro molto interessante in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne. L’evento, promosso dall’Associazione “Le Colonne” e dal Comune di Carovigno, fortemente voluto dalla Presidente dell’Associazione “Le Colonne”, dott.ssa Anna Cinti, è stato presentato e coordinato dal dott. Francesco Romano, Associazione “Le Colonne”. L’incontro ha visto la presenza di tante autorità, tra cui il Sindaco di Carovigno, Massimo Lanzillotti. Sono intervenuti: l’Assessore alla Cultura e Pari Opportunità, Sabrina Franco, il Consigliere Comunale Antonella La Camera, il Consigliere Regionale Alessandro Leoci, il Comandante della Stazione Carabinieri di Carovigno, Giuseppe Berardino e Vito Uggenti del Comitato Civico “Salvatore Morelli. Tante le persone presenti che hanno voluto partecipare perché è importante che la cultura scenda in campo per difendere la libertà e l’autodeterminazione delle donne. Il momento più toccante della serata è stato l’emozionante testimonianza di una donna vittima di violenze da parte del coniuge, che ha avuto il coraggio di denunciare. Ci sono state alcune letture di libri, dedicati all’importante tematica della violenza sulle donne, a cura della dott.ssa Luana Convertino e della dott.ssa Ilaria Simili. La toccante fotografia esposta durante l’evento è uno scatto della fotografa Giulia Proietti. La violenza contro le donne riguarda tutti noi, questo è il punto da condividere e da cui partire. La Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne è una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e ogni anno, il 25 novembre, si organizzano attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della nonviolenza e del rispetto delle donne. Anna Consales