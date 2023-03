NO ALLE NAVI RIGASSIFICATRICI – DOMANI CONFERENZA STAMPA ANCHE A BRINDISI

Sabato 11 marzo c.a. si svolge a Piombino una manifestazione nazionale contro l’approdo della nave rigassificatrice e più in generale contro quell’Hub nazionale del gas, annunciato dall’attuale governo.

Le scriventi associazioni hanno deciso di convocare, come verrà fatto in altre città, una conferenza stampa alle ore 11 dello stesso giorno, presso il bastione Carlo V, (accanto a Porta Napoli-Porta Mesagne), via BastionI San Giorgio, 64, per informare della situazione toscana ed anche per focalizzare l’attenzione sulla realtà pugliese e su alcune notizie non vere che la alterano.

In Puglia è previsto il raddoppio della portata del gasdotto Tap fino a venti miliardi di metri cubi all’anno, si vuole realizzare il gasdotto Poseidon della portata di dieci miliardi di metri cubi all’anno e si vogliono riprendere le trivellazioni sui fondali dell’adriatico – c’è perfino chi annuncia la fake news del rilancio del progetto di turbo gas a cerano a cui ufficialmente Enel ha rinunciato da tempo, investendo nel polo energetico delle rinnovabili.

Nella conferenza stampa approfondiremo questi argomenti e le alternative che si stanno concretizzando nel polo energetico delle rinnovabili ed in investimenti in questa direzione capaci di creare vera occupazione e una rete di imprese e non malfermi subappalti legati al carbone.

Legambiente Brindisi;

WWF Brindisi;

Italia Nostra Brindisi;

Forum Ambiente, Salute e Sviluppo;

No Tap Brindisi;

No al Carbone;

Medici per l’ambiente;

Fondazione Tonino Di Giulio;

Salute pubblica.