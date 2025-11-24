No game al PalaPentassuglia: Dinamo supera quota 100 e conquista un’altra vittoria interna

La miglior prestazione stagionale. Non ci sono altre parole per descrivere il netto 104-51 con cui la Dinamo Brindisi supera Tecnoeleva Adria Bari, sfondando quota 100 punti e confermando una crescita costante e granitica. Cambia il palazzetto, ma non la musica: anche al PalaPentassuglia prosegue la striscia immacolata tra le mura amiche, ora di cinque vittorie in altrettante gare. Prestazione offensiva corale, con Costabile, Stankovic, Sapiega e Cissè in doppia cifra, e Greco, Jovanovic e Pulli a quota 9, a testimonianza di una produzione distribuita e di una squadra in pieno controllo del ritmo e del gioco.

Coach Cristofaro schiera come starting five Jovanovic, Stankovic, Sapiega, Di Ianni e Pulli. Dopo i primi due canestri di Hornscheidt – unico vantaggio ospite dell’intero match – la Dinamo risponde con tre triple consecutive che aprono la strada al primo allungo. I punti dalla lunetta e le conclusioni pesanti di Jovanovic e Stankovic firmano il parziale del 18-4. Stankovic sugli scudi nel primo quarto con 11 punti, supportato da Sapiega, ampliano il margine fino al 32-14 della prima sirena, nonostante gli sforzi di Hornscheidt e Pavicevic. Nel secondo quarto Dabo sblocca Bari, ma Costabile firma due canestri consecutivi e, insieme a Cissè, continua a colpire dall’arco. La Dinamo domina ogni centimetro del parquet, stringe le maglie difensive e rende complessa qualsiasi iniziativa avversaria. Il devastante break di 28-9 manda le squadre negli spogliatoi sul 60-23, consolidando il dominio della squadra di casa.

Alla ripresa Bari prova a rientrare con 8 punti consecutivi, subito cancellati dalle iniziative di Di Ianni e Stankovic. La seconda unità, guidata da Greco e Cissè, scava il solco del +40 (71-31 al 25’). Il resto della gara è un copione a tinte biancazzurre: coach Cristofaro ruota tutti gli uomini a disposizione e concede minuti preziosi anche agli under, che rispondono con maturità, collaborazione e attenzione nella gestione del vantaggio fino al +53 finale.

Ora una breve pausa e la Dinamo tornerà in campo giovedì 4 dicembre alle ore 19:00, in trasferta contro il

Basket Academy Catanzaro.

Dinamo Basket Brindisi – Tecnoeleva Adria Bari 104-51 (32-14, 60-23, 81-38, 104-51)

Dinamo Brindisi: Greco 9, Pantile 6, Costabile 10, Stankovic 18, Sannelli 1, Jovanovic 9, Pulli 9, Di Ianni 7, Sapiega 18, Cissè 17, Paciulli ne. Coach: Cristofaro

Adria Bari: Pavicevic 8, Cassano, Rubino, Hornscheidt 13, Calcagni 2, Madonna 2, Dabo 13, Vukic 2, Palmisano 6, Grassi 5, Bonserio. Coach: Fabbri

Arbitri: Laveneziana-Buonasorte