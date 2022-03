“NO WAR- NON FACCIAMOCI LA GUERRA”, IL FLASHMOB PER LA PACE DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO SANDRO PERTINI DI BRINDISI

Mercoledì 9 marzo l’Istituto Alberghiero Sandro Pertini di Brindisi ha voluto organizzare un flashmob per mandare un messaggio di pace in un momento così difficile. Quello che sta succedendo in Ucraina è terribile e bisogna “abbracciare”, seppure virtualmente, tutte le migliaia di persone costrette ad abbandonare le proprie case e a scappare in cerca di un rifugio sicuro. Tantissimi i bambini che con i loro sguardi impauriti stanno scuotendo le coscienze di tutto il mondo. Sembrava impossibile che, a distanza di tanti anni dalla fine della secondo conflitto mondiale, si potesse soltanto immaginare la minaccia di una guerra. Tutte le intenzioni di colpire soltanto obiettivi strategici sono state disattese ed è purtroppo recente la notizia di un ospedale pediatrico distrutto. È importante che i giovani sentano l’urgenza di fare sentire la loro voce e vedere tanti ragazzi gridare “no alla guerra” è stato veramente emozionante. Tanti i momenti indimenticabili fra messaggi toccanti, canzoni e, al termine, una coinvolgente rappresentazione con l’accompagnamento musicale della famosa “Hallelujah”. Grande la soddisfazione del Preside, prof. Cosimo Marcello Castellano, che ha ringraziato i ragazzi, i docenti e tutti quanti hanno contribuito alla realizzazione di un evento così importante che ha evidenziato, ancora una volta, la sensibilità dei giovani. L’Alberghiero di Brindisi ha gridato “NO WAR!”