NODO INTERMODALE DI BRINDISI – LA SODDISFAZIONE DI EMILIANO

Trasporti, pubblicata da RFI la gara per l’esecuzione dei lavori sul nodo intermodale di Brindisi

Emiliano: “Un altro importante passo avanti per una Puglia connessa, sostenibile, che cresce”

“Particolarmente importante la notizia comunicata oggi da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A della pubblicazione del bando di gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione del ‘Nodo intermodale di Brindisi – Collegamento dell’area industriale retroportuale di Brindisi con l’infrastruttura ferroviaria nazionale’. Dopo l’aggiudicazione dei lavori per la cassa di colmata nel porto di Brindisi, si tratta di un altro straordinario passaggio per lo sviluppo del trasporto intermodale e sostenibile, che consentirà ai porti pugliesi e a quello di Brindisi, in particolare, di avere una più ampia capacità di attività nel trasporto delle merci attraverso il sistema ferroviario nonché un incremento dei rapporti internazionali con l’Adriatico e il Mediterraneo.” Questo il commento del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, alla notizia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del bando di gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per il “Nodo intermodale di Brindisi”.

L’importo a base di gara dell’appalto principale è di circa 35 milioni di euro.

Complessivamente l’opera è finanziata per circa 90 milioni di euro a valere su fondi del Ministero dell’Economia, FSC e risorse PNRR, Missione 3.

Nello specifico il progetto prevede il completamento e l’attrezzaggio tecnologico della nuova stazione «Brindisi Intermodale», che avrà 4 binari centralizzati a modulo 750 metri per arrivo e partenza treni merci, e il collegamento ferroviario della nuova stazione con la Linea Adriatica, tramite una nuova linea elettrificata a binario unico, con allaccio del nuovo Bivio (PC) «Brindisi Sud».

L’obiettivo è quello di convogliare il traffico delle merci sui raccordi e la banchina portuale di Costa Morena tramite la dorsale ASI esistente e di snellire le attività di terminalizzazione dei treni a servizio del porto, della zona industriale e, in futuro, della Piastra Logistica Intermodale retroportuale.

“Questo progetto darà vita a un’infrastruttura molto importante ai fini della sicurezza ferroviaria perché allontanerà il traffico merci dal tessuto urbano, concentrando le operazioni di manovra dei treni merci all’interno della nuova stazione – ha detto l’assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Anita Maurodinoia –. Favorendo e potenziando il trasporto merci si contribuirà alla crescita delle attività nell’area portuale e retroportuale di Brindisi, in un’ottica di sviluppo sostenibile.”

“Questo bando è un importante passo avanti per lo sviluppo di collegamenti di trasporto moderni, a cui guarda anche il collegamento dell’Aeroporto di Brindisi alla rete ferroviaria nazionale, il cui iter autorizzatorio dovrebbe essere ultimato nel più breve tempo possibile. Questa è la Puglia connessa. La Puglia sostenibile. La Puglia che cresce”, conclude Emiliano.