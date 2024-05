NOG7 – domenica a Fasano assemblea pubblica

Il Tavolo di Coordinamento NOG7 organizza a Fasano Domenica 12 maggio alle ore 18:00 in Piazza Ciaia una assemblea pubblica con i cittadini fasanesi per discutere del G7 di giugno che si terrà a Fasano il 13-14-15.

In quella occasione il Tavolo di coordinamento NOG7 organizza un controvertice in quei giorni con 2 iniziative pubbliche: -Giovedi 13 Giugno alle ore 20 in Piazza Vittoria a Brindisi si svolgerà “la cena sempre più povera destinata a tutto il mondo” mentre al Castello di Federico secondo ci sarà la cena dei 7 Grandi ,organizzata dalla Presidenza della Repubblica. -Sabato 15 Giugno alle ore 15,00 a Fasano Manifestazione Nazionale contro il G7.

Intanto sempre più cittadini di Fasano hanno iniziato ad interrogarsi se è vero che l’evento del G7 è la vetrina internazionale di visibilità che i nostri amministratori ci prospettano. Abbiamo accolto con grande soddisfazione la proposta da parte di cittadini Fasanesi di un incontro rivolto a tranquillizzare gli animi perché giornali locali e vari politici , attraverso interventi pubblici, vanno nella direzione contraria. Addirittura politici locali rilasciano interviste , mentre proprio loro sono coinvolti con grosse responsabilità nella gestione di stabilimenti legati al settore della Difesa .

Questi cercano di convincere i cittadini di Fasano a non partecipare alla manifestazione che organizziamo il pomeriggio del 15 Giugno paventando possibili incidenti . Intanto assistiamo che il governo Meloni con il consenso delle opposizioni ci sta portando alle soglie della terza guerra mondiale ; alimentando la guerra in Ucraina dove mandiamo armi sempre più sofisticate a quella di Israele che sta preparando in queste ore l’invasione via terra a Rafah nella striscia di Gaza. Se i nostri amministratori si vantano che nella tre giorni si prenderanno decisioni storiche per l’umanità noi crediamo che quelle decisioni ci porteranno ad una guerra perenne, ad un sempre più indebolimento delle classi subalterne e alla continua sudditanza alle politiche Usa e Israeliane, senza dimenticare la militarizzazione della nostra regione e di tutto il territorio fasanese. Non sappiamo ancora quale sarà la zona rossa, cosa verrà prospettato alle attività che rientrano nelle vicinanze del luogo dove si svolgerà il G7. Abbiamo la certezza che i cittadini e le cittadine di Fasano non sono particolarmente contenti di questo evento, per questo vogliamo discuterne con tutti e tutte. Inoltre nella prospettiva di organizzare una manifestazione a Fasano per il 15 giugno, al contrario di chi già prospetta incidenti, vogliamo portare a manifestare i cittadini, le famiglie, i bambini, in modo pacifico dimostrando ai grandi della terra che non sono i benvenuti nel nostro territorio. Dopo l’assemblea con i cittadini rilanciamo anche nei prossimi giorni un assemblea regionale con la partecipazione di tutti i movimenti, i partiti e i sindacati che si oppongono al G7. Fasano 06.05.2024 Per il “Tavolo di Coordinamento NOG7 Bobo Aprile, Ciccio Lussone , Cosimo Quaranta