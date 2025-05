Nomina Commissario Carnevale – Forza Italia: “Risultato straordinario per Brindisi, frutto dell’impegno e della lungimiranza dell’on. D’Attis”

La nomina del Prefetto Luigi Carnevale a Commissario di Governo con poteri speciali per il processo di reindustrializzazione di Brindisi rappresenta un risultato straordinario per la nostra città in quanto si creano le condizioni per accelerare la nascita di nuovi insediamenti produttivi. Questa nomina è il frutto della lungimiranza e della capacità del nostro parlamentare Mauro D’Attis di determinare le condizioni per agevolare la ripresa economica ed occupazionale della città di Brindisi.

Dopo anni di silenzi e sottovalutazioni, è stato proprio l’on. D’Attis, insieme al suo collega Battilocchio, a chiedere ed ottenere che, con apposita legge, si istituisse un tavolo per la decarbonizzazione di Brindisi e Civitavecchia, successivamente istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Ed è sempre grazie all’on. D’Attis che è stata istituita la figura di un Commissario di Governo per reindustrializzare la nostra città, con la conseguente scelta di un profondo conoscitore di Brindisi come il Prefetto Luigi Carnevale.

Una politica di fatti concreti che caratterizza l’azione del nostro parlamentare e del partito di Forza Italia.

Adesso Brindisi deve avere la capacità di cogliere concretamente queste opportunità, favorendo la nascita di nuovi insediamenti produttivi e creando le condizioni ideali per un pieno coinvolgimento di imprese e lavoratori brindisini.

Livia Antonucci – Coordinatrice Forza Italia Brindisi