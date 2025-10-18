Nomina commissario Fratelli d’Italia – Una nota di Mevoli e Barella

Apprendiamo in queste ore della nomina a Commissario per la Provincia di Brindisi del Sen. Costanzo Della Porta.

E’ prassi comune che, nel caso di quanti ricoprano incarichi di partito ad ogni livello, gli stessi si autosospendano temporaneamente dalla carica se candidati, per non creare situazioni di autoreferenzialità ed allo stesso tempo per essere liberi di svolgere serenamente e liberi da impegni la propria campagna elettorale.

Allo scopo di fugare dubbi, e chiarire eventuali interpretazioni errate, vogliamo specificare che il Sen. Della Porta è incaricato di sostituire momentaneamente il Presidente Provinciale e Consigliere Regionale Luigi CAROLI, – autosospesosi in quanto candidato – , non i componenti del Coordinamento eletti e/o nominati durante il Congresso o in seguito.

Al Sen. Della Porta il nostro benvenuto e l’offerta della più sincera e leale collaborazione, consci che la sua estraneità al territorio non sarà un ostacolo per il suo periodo temporaneo di reggenza del Coordinamento della provincia di Brindisi.

Cesare MEVOLI

Tony BARELLA

Vice Presidenti Provinciali