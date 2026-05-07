Nomina del nuovo Presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto

Il Partito Democratico e Casa Riformista – Italia Viva di Carovigno, esprimono soddisfazione per la

nomina di Stefano Convertini alla presidenza del Consorzio di Gestione della Riserva Naturale di

Torre Guaceto, formulando al nuovo presidente i migliori auguri di buon lavoro per un incarico

tanto prestigioso quanto delicato, che richiederà competenza, equilibrio istituzionale e una visione

capace di valorizzare uno dei patrimoni ambientali più importanti del nostro territorio.

La scelta di un profilo tecnico e qualificato rappresenta finalmente un punto di approdo dopo oltre

dieci mesi di stallo, rinvii, tensioni e incomprensibili irrigidimenti politici che hanno paralizzato il

Consorzio, esponendo Torre Guaceto a rischi concreti sul piano della governance, della

programmazione e della piena operatività dell’ente. Un’impasse prolungata che avrebbe potuto

compromettere la capacità del Consorzio di affrontare con efficacia le sfide legate alla tutela

ambientale, alla gestione delle risorse e alla progettazione futura.

La domanda che oggi sorge spontanea è semplice: non si poteva fare prima?

Per mesi si è assistito a una ostinazione politica su scelte che non raccoglievano consenso tra i soci

del Consorzio, nonostante fosse evidente a tutti che la strada imboccata non avrebbe portato a una

soluzione. Restano ancora sconosciute le logiche che hanno spinto l’amministrazione comunale a

incaponirsi su decisioni che hanno finito soltanto per prolungare una fase di stallo dannosa per

Torre Guaceto e per l’intera comunità.

Il passo indietro dell’avvocata Erica Roma, professionista stimata che è stata ingiustamente

trascinata al centro di una vicenda tutta politica, ha confermato ciò che il Partito Democratico e

Casa Riformista – Italia Viva di Carovigno sostengono da tempo alla pari di ciò che riporta lo stesso

statuto consortile, la presidenza del Consorzio non è una nomina meramente fiduciaria o formale,

ma una scelta eminentemente politica e istituzionale, che richiede necessariamente una sintesi tra i

tre soci del consorzio. Pensare di imporre un nome senza costruire preventivamente una

convergenza era un errore evidente, e purtroppo si è scelto di comprenderlo troppo tardi.

La realtà ha dimostrato esattamente il contrario, senza dialogo, senza confronto e senza la ricerca di

una linea condivisa, il Consorzio restava bloccato. Ed è proprio qui che sta la lezione politica da

trarre. Perché non si è convocata un’assemblea con l’obiettivo di trovare una sintesi comune tra i

soci, anziché alimentare divisioni o aizzare l’opinione pubblica? Era la strada più seria, più

responsabile e soprattutto più produttiva. Il buon senso, alla fine, ha prevalso. Ma il prezzo pagato

in termini di tempo, credibilità istituzionale e tensione pubblica è stato troppo alto e del tutto

evitabile.

Ci auguriamo che quanto accaduto serva da insegnamento per il futuro, Torre Guaceto merita una

governance stabile, autorevole e condivisa, sottratta a personalismi e forzature, e restituita

pienamente alla sua missione di tutela, valorizzazione e sviluppo sostenibile. Ora si chiuda

definitivamente questa pagina e si lavori tutti, con spirito di collaborazione istituzionale,

nell’interesse esclusivo della Riserva e della comunità.