Nomina del Prefetto Carnevale – Luperti e Greco: “Per Brindisi è una bellissima notizia. Si tratta di un profondo conoscitore della nostra città”

La nomina del Prefetto Luigi Carnevale a Commissario di Governo per la gestione del processo di reindustrializzazione dell’area di Brindisi rappresenta certamente una notizia positiva per la nostra città. Stiamo parlando, infatti, di un profondo conoscitore del territorio e di un servitore dello Stato ligio al dovere e dotato delle doti necessarie per gestire un compito così difficile. Siamo perfettamente consapevoli dell’importanza di un Commissario per facilitare la nascita di nuovi insediamenti produttivi e quindi per tamponare la gravissima crisi occupazionale determinata dal processo di decarbonizzazione e dalla dismissione della chimica di base. A ciò si aggiunge la grande disponibilità dimostrata in questi mesi dal dott. Carnevale per risolvere vertenze ed agevolare un confronto tra sindacati e parti datoriali. Al “nostro” Prefetto, pertanto, assicuriamo sin da adesso la massima collaborazione per lo svolgimento dei compiti delegati alla figura commissariale.

Lino Luperti e Michelangelo Greco – consigliere comunali di Brindisi