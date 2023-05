NOMINA FERRARESE GIOCHI MEDITERRANEO – LUPERTI: UNA BELLISSIMA NOTIZIA PER BRINDISI

La nomina di Massimo Ferrarese a commissario per i Giochi del Mediterraneo rappresenta il giusto riconoscimento per le capacità di un imprenditore che il nostro territorio ha avuto modo di apprezzare quando ha presieduto Confindustria Brindisi ed anche dal punto di vista politico durante la sua presidenza dell’Amministrazione Provinciale.

Assolutamente condivisibile, pertanto, la scelta del Ministro Raffaele Fitto che ha voluto privilegiare le competenze per porre in salvo un evento sportivo che potrà determinare notevoli ritorni economici ed occupazionali per Taranto ed anche per il territorio brindisino.

Lino Luperti – candidato Sindaco di Brindisi