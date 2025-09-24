Nomina nel nuovo Cda del Consorzio ASI. Pomes: “Orgogliosi della nomina di Andriola, auguri di buon lavoro a Pacifico”

È stato definito il nuovo Consiglio di Amministrazione del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi, ente strategico per la programmazione e lo sviluppo delle aree produttive della provincia.

Per il Comune di Ostuni entra a far parte del Cda l’avvocato e consigliere comunale Stefano Andriola, che ha rassegnato le proprie dimissioni dall’assise cittadina. Al suo posto subentra il consigliere Matteo Pacifico, al quale vanno i migliori auguri di buon lavoro.

“Il Consorzio ASI rappresenta uno strumento fondamentale per attrarre investimenti, migliorare le infrastrutture e sostenere le imprese già insediate – dichiara il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes –. La nomina di Stefano Andriola è motivo di soddisfazione per la nostra città e sono certo che potrà offrire un contributo di competenza e impegno in un organismo tanto importante per il futuro economico e occupazionale del territorio. Ringrazio il Movimento 5 Stelle per la disponibilità e per la leale e fattiva collaborazione dimostrata nell’interesse pubblico. Allo stesso tempo rivolgo un caloroso benvenuto a Matteo Pacifico in Consiglio comunale, nella convinzione che il suo ingresso arricchirà il dibattito e rafforzerà il lavoro dell’amministrazione al servizio della comunità”.

Il sindaco Pomes ha inoltre rivolto un ringraziamento al presidente uscente Vittorio Rina per l’impegno profuso negli anni di mandato e un augurio di buon lavoro al nuovo presidente Franco Gentile, chiamato a guidare una fase cruciale per lo sviluppo delle aree industriali brindisine.