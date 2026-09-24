Nomina Procuratore aggiunto – Le congratulazioni di Quarta



Il consigliere comunale Roberto Quarta si congratula con il nuovo Procuratore Aggiunto di Brindisi, Pierpaolo Montinaro

BRINDISI, 23 settembre 2026 — Accolgo con grande soddisfazione la delibera odierna della Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha ufficialmente nominato il pubblico ministero Pierpaolo Montinaro nuovo Procuratore Aggiunto di Brindisi.

Con questa nomina si completa finalmente il quadro dei vertici della Procura della Repubblica locale, un tassello fondamentale dopo il recente percorso di rinnovamento guidato dall’arrivo della procuratrice Pina Montanaro.

Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni al dottor Montinaro per questo prestigioso e meritato incarico. La sua riconosciuta professionalità, l’essere un profondo conoscitore del territorio e la garanzia di attenzione che questa città ha bisogno rappresentano pilastri imprescindibili per il prosieguo dell’azione di giustizia, legalità e tutela della sicurezza a servizio della nostra comunità.

Al dottor Pierpaolo Montinaro giungano i miei più fervidi auguri di buon lavoro per le importanti sfide che lo attendono alla guida della Procura Aggiunta, nella certezza di un costante e proficuo impegno a tutela dei cittadini e delle istituzioni.

Roberto Quarta

Consigliere Comunale di Brindisi