Nominata la Commissione Pari Opportunità – Antonino: “Spero si operi per il bene della città”

Questa mattina si è riunita la Conferenza dei Capigruppo per la nomina delle componenti della Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi.

L’istituzione di questa Commissione rappresenta un passo fondamentale per promuovere politiche di inclusione e contrasto a ogni forma di discriminazione, valorizzando il principio di parità tra uomini e donne. Sono certo che le nuove componenti, con impegno e competenza, sapranno svolgere un ruolo attivo nel rafforzare il dialogo istituzionale su questi temi e nell’elaborazione di proposte concrete per la nostra comunità.

Rivolgo dunque alle nuove componenti un sincero augurio di buon lavoro, con l’auspicio che possano operare con determinazione e spirito di collaborazione per il bene della città.

Alessandro ANTONINO

Vicepresidente del Consiglio Comunale di Brindisi