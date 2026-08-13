Nominato il Coordinatore Regionale della Rete Nazionale “Borghi della Lettura” per la Puglia: È il dott. Antonello Laveneziana attuale referente per Ceglie Messapica dell’importante network culturale.

È stato nominato nei giorni scorsi il Coordinatore Regionale del network culturale nazionale “Borghi della Lettura” per la regione Puglia. Il presidente nazionale e fondatore dott. Roberto Colella ha individuato il Coordinatore Regionale dell’Associazione “Borghi della Lettura” per la Puglia nella persona del dott. Antonello Laveneziana.

Il neo coordinatore regionale, attuale referente locale di Ceglie Messapica dell’importante sodalizio culturale, già Assessore alla Cultura della città messapica, “messaggero di #ioleggoperché”, è da sempre impegnato in ambito associativo e culturale e molto attivo, nel corso degli anni, nella promozione dei libri, della lettura, della poesia e della cultura in generale.

“Nell’esercizio di tale incarico al dott. Laveneziana è conferito il compito primario di promuovere il circuito culturale ‘Borghi della Lettura’ sull’intero territorio regionale, adoperandosi attivamente per l’allargamento della rete mediante il coinvolgimento e l’adesione di nuovi borghi e comuni pugliesi. Il Coordinatore Regionale rappresenterà il network nei rapporti con le amministrazioni locali, gli enti territoriali, le associazioni e i partner culturali, facendosi promotore delle iniziative di valorizzazione della lettura, della tutela del patrimonio immateriale e della rigenerazione dei centri storici” – Ha spiegato il presidente nazionale Colella – “Certi che la sua professionalità e dedizione daranno un valido contributo alla crescita e alla diffusione del progetto in tutta la Regione Puglia, si rivolgono i migliori auguri di buon lavoro”.

“Con grande emozione e determinazione ringrazio il presidente nazionale dott. Colella per la fiducia accordatami” – ha commentato il neo coordinatore regionale Laveneziana – “Cercherò di onorare questo importante incarico con il massimo impegno possibile, convinto che attraverso la promozione della cultura è possibile rigenerare, valorizzare e rendere più attrattivo e competitivo il nostro territorio”.

“Borghi della Lettura” è un progetto nato nel 2015 con l’obiettivo di creare un marchio nazionale al fine di costruire un’offerta di turismo tematico che metta in luce quelle tipicità del territorio in cui cultura e ambiente presentano caratteri di forte interesse. Proprio grazie all’amore per la lettura ha preso il via questo percorso di promozione e riscoperta di luoghi ancora non molto conosciuti, ma che celano veri e propri tesori nascosti d’Italia.

Il network è diffuso in tutta Italia, con numerose adesioni di enti locali, associazioni e circoli culturali.

I “Borghi della Lettura” sono un network turistico-culturale italiano nato per promuovere i centri storici attraverso i libri e la lettura, contrastando lo spopolamento e stimolando un turismo della mente.

L’associazione si occupa in particolare di: Turismo culturale (creando iniziative e percorsi di visita tematici incentrati sulla cultura e sulle tradizioni locali); Riqualificazione urbana (promuovendo e allestendo spazi dedicati come piazzette e terrazze della lettura o “tronchi-libreria” nei borghi); Organizzazione di eventi e incontri (presentazioni di libri, festival letterari e certami di poesia, anche in vernacolo); Valore identitario (valorizzando biblioteche storiche, parchi letterari e il patrimonio immateriale dei centri storici e non solo).

Intanto il Coordinamento Regionale dei “Borghi della Lettura” si sta già attivando per potenziare o intraprendere diverse collaborazioni con tutti gli enti e con le varie associazioni culturali e le realtà locali impegnate nella promozione della lettura o che desiderano attivarsi su queste interessanti tematiche.