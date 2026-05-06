Nominato il presidente del Consorzio di Torre Guaceto

Oggi, in assemblea consortile, è stato nominato il nuovo CdA del Consorzio di gestione di Torre Guaceto. Il Comune di Carovigno ha nominato il Presidente nella persona del Dott. Stefano Convertini e componente de Biasi Giuseppe, il Comune di Brindisi ha indicato Avv. Birgitta Vito (Vicepresidente) e l’Ing. Tommaso Farenga e il Wwf ha designato la Dott.ssa Giulia Prato (Vicepresidente) e la Prof.ssa Stefania Scotto Di Marco.

Il Sindaco del Comune di Carovigno esprime soddisfazione per la ricostituzione integrale del CdA e in particolare per la nomina del nuovo Presidente del Consorzio e del componente in quota a Carovigno, una scelta che valorizza due figure profondamente legate al territorio e dotate di competenze maturate attraverso un costante impegno professionale e istituzionale.

“Si tratta di una nomina importante – dichiara il Sindaco – che premiano due persone che conoscono bene le esigenze, le dinamiche e le potenzialità del nostro territorio. Le competenze acquisite nel tempo e sul campo, unite alla capacità di dialogo e alla conoscenza della realtà locale, rappresentano un valore aggiunto per il futuro del Consorzio e per tutta la comunità di Carovigno.”Il Sindaco sottolinea inoltre come la scelta di una figura espressione del territorio contribuisca a rafforzare il rapporto tra istituzioni, cittadini e realtà consortili, favorendo una gestione attenta alle necessità del contesto locale e orientata allo sviluppo sostenibile.

“Innanzitutto vorrei ringraziare l’Avv. Erica Roma per un gesto poco scontato e di grande rilievo e garbo come quello del ritiro della propria candidatura dopo le vicende accadute nell’ultimo mese. Al Presidente e ai componenti del cdA uscente un ringraziamento per quanto fatto per il Consorzio. A tutto il nuovo CdA un sincero augurio per il nuovo prestigioso incarico. A Stefano e a Giuseppe rivolgo, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città, i migliori auguri di buon lavoro, certo che sapranno svolgere il proprio incarico con equilibrio, competenza e spirito di servizio, con la certezza che la nostra Città possa occupare il posto centrale che merita.”

Presidente del CdA Torre Guaceto

Dott. Stefano Convertini

Agronomo, Dottore di Ricerca, Entomologo. Nel percorso formativo vanta anche esperienza in U.S.A. c/o l’University of California, Diverse attività di studi e ricerche, numerosi attestati di partecipazione e pubblicazioni scientifiche effettuate, Esperienza lavorativa ventennale, Direttore Scientifico e responsabile nazionale di Agrin – Agriculture Innovation, Presidente e Direttore Scientifico per la ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze agrarie e naturali di ReAgri – Innovation % Research