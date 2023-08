A una settimana dalla sua designazione, avvenuta il 3 agosto, Maurizio De Nuccio è stato nominato ufficialmente direttore generale della Asl Brindisi, con delibera della Giunta regionale del 10 agosto 2023.

Per velocizzare al massimo la procedura, il passaggio di consegne con il commissario straordinario Giovanni Gorgoni e l’insediamento sono previsti nella settimana di Ferragosto, nella sede della direzione generale, in via Napoli.