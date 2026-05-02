Nomine a Torre Guaceto, una nota dei Moderati

Come appreso dalla stampa, il sindaco Marchionna ha ritenuto, in piena autonomia, di non confermare il nostro rappresentante, Giampiero Epifani, in seno al Consiglio d’Amministrazione del Consorzio di torre Guaceto. Sentiamo il dovere politico e Morale di esprimere i nostri più sentiti ringraziamenti all’amico Giampiero per l’egregio lavoro svolto nei 2 anni di presenza nel CDA del Consorzio, mai per interesse personale ma solo della collettività.

Oltre all’impegno profuso gli vanno riconosciuti dei meriti indiscutibili per i risultati conseguiti, primo tra tutti l’aver portato, per la prima volta in città, una sede istituzionale del Consorzio di Torre Guaceto all’interno di Palazzo Nervegna restituendo un ruolo di centralità al comune capoluogo e sottolineando l’importanza di un rilancio del marketing territoriale di Brindisi. Lo ringraziamo inoltre per aver contribuito, insieme agli altri componenti del CDA e alla struttura amministrativa, al reperimento di più finanziamenti, tra i quali quelli necessari per l’abbattimento dei manufatti dell’ex spiaggia dell’Aeronautica e il recupero dell’area.

La sua non riconferma non attiene certamente all’applicazione di manuali di meritocrazia ma risponde alle necessità del primo cittadino ad ora sconosciute alla coalizione.

A Epifani e alla Casa dei Moderati non interessano né incarichi né mercimoni di qualsiasi natura e lo abbiamo sempre dimostrato con i fatti e non con le parole. La posizione all’interno del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Torre Guaceto è stata messa più volte a disposizione della coalizione e della città.

Pertanto, ad oggi, non ci meraviglia in alcun modo l’atteggiamento poco corretto, politicamente e umanamente, del ns. primo cittadino che su questa squallida vicenda volutamente ignoriamo, continuando a lavorare, come fatto finora, solo ed esclusivamente nell’interesse della città e dei brindisini.

Non facciamo una questione di nomi o di persone, né di poltrone. Pur non condividendone tempi e modalità, se il sindaco ha ritenuto di individuare, ben al di fuori delle mura della ns città e comunità, un’altra figura per rappresentare Brindisi in seno al CDA del Consorzio di Torre Guaceto, ma a prescindere dagli atteggiamenti poco corretti del primo cittadino o di “Chi per Lui” riteniamo doveroso porgere i migliori auguri di buon lavoro al Neo eletto rappresentante del Comune di Brindisi Ing. Tommaso Farenga.

SEGRETERIA PROVINCIALE CASA DEI MODERATI

Segretario Provinciale

Claudio NICCOLI

SEGRETERIA CITTADINA CASA DEI MODERATI

Segretario Cittadino

Valentino MELE