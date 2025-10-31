Nomine – Caroli (Fdi): Un’altra infornata di fedelissimi di Emiliano a poco più di tre settimane dal voto”

“Non avere il senso del limite del potere non ha a che fare con se una nomina si possa o non possa fare sul piano legislativo, ma proprio con quell’opportunità e rispetto delle regole che sovrintendono – anche senza essere scritte – i comportamenti di chi gestisce la cosa pubblica.

“Fratelli d’Italia, in quest’ottica, ritiene quanto meno inopportune le nomine sfornate nelle ultime ore dalla Giunta regionale, a poco più di tre settimane dal voto, alla Fondazione ‘Casa della Fanciulla Bambini” di Bisceglie, all’IPAB di Margherita di Savoia, alla ASP ‘Opera Pia di Venere” di Bari e alla ASP di Fasano. A pensar male si fa peccato… ma spesso ci si indovina, diceva un noto politico e, in questo caso, è fin troppo facile ricondurre ogni nominato a candidati al Consiglio regionale nella BAT, a Bari e Brindisi vicini al presidente Michele Emiliano. Nomine importanti che puntano anche a mettere propri fedelissimi in posti chiave del Welfare pugliese, forse per il timore di cambio di passo in Regione e la paura di non toccare più palla. Ma nomine che puntano anche a dare ‘l’aiutino da casa’ ai candidati preferiti da chi oggi continua a gestire il potere e spera di continuarne ad avere la regia anche dopo il 24 novembre.

“La stessa logica che ha portato anche, a riconfermare tutti i capisezione del Dipartimento Salute, anche di quelli non in scadenza (cosa mai vista!) in modo da lasciare ‘sentinelle’ a presidio di importanti settori sanitari pugliesi anche con un nuovo assessore.

“Questo è quello che ci lascia un ventennio di centrosinistra targato Nichi Vendola e Michele Emiliano che direttamente, nel primo caso, o indirettamente nel secondo attraverso Antonio Decaro, sperano di continuare a tenere le ‘mani in pasta’ mentre i pugliesi continuano ad avere un Welfare e una Sanità fra le peggiori in Italia.”