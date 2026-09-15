Francavilla Fontana: non accetta la fine della relazione e perseguita 15enne con appostamenti e pedinamenti. Denunciato 17enne dai Carabinieri.

Non accettava la fine della relazione sentimentale. Per questo motivo un 17enne è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana per il reato di atti persecutori, al termine degli accertamenti scaturiti dalla querela sporta dai genitori di una 15enne. Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane perseguitava la vittima con continui pedinamenti e appostamenti nei pressi dei luoghi abitualmente frequentati dalla minore. Alla parte offesa – resa edotta delle facoltà di legge – è stato inoltre raccomandato, per il tramite dei genitori, di avvalersi del supporto dei centri antiviolenza.

La vicenda ripropone con forza la centralità della denuncia: un atto fondamentale per interrompere dinamiche di persecuzione e sopraffazione che non vanno mai subite né confinate in un falso riserbo domestico. Segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine consente di tutelare l’incolumità delle vittime e di attivare senza indugio la rete pubblica di protezione.