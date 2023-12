Non c’è Natale senza “Raggio di Sole”

Domani, giovedì 14 dicembre alle ore 17,30, presso la centralissima Casa Carbotti, in corso Leonardo Leo si inaugura la Mostra dei Manufatti e dei Presepi realizzati con pazienza e devozione dai ragazzi del Centro Diurno Raggio di Sole di San Vito dei Normanni. È uno degli appuntamenti più attesi della programmazione natalizia sanvitese. Giunta oramai alla 40esima edizione la Mostra è il risultato di un lungo e appassionato lavoro, durato un anno intero.

Tante le novità: alberi e presepi di legno spiaggiato, ghirlande quadrate (chi lo ha detto che debbano essere per forza tonde), sfere e centri tavola originali.

Quest’anno inoltre il Centro Diurno ha voluto stringere un accordo solidale con l’UNICEF, mettendosi a disposizione per creare le speciali Pigotte, bambole di pezza. Ogni Pigotta adottata sostiene l’UNICEF nel suo compito importante, quello di raggiungere ogni bambino in pericolo, ovunque si trovi, portando vaccini, alimenti terapeutici, costruendo pozzi, scuole e portando assistenza.

L’acquisto dei manufatti e le visite al Presepe saranno possibili ogni giorno dal 15 al 23 dicembre, la mattina dalle 10 alle 12,30 il pomeriggio dalle 17 alle 20. I ragazzi e gli operatori vi aspettano numerosi!