“Non dobbiamo rassegnarci alla logica delle armi, con Maria scegliere la via della pace- Papa Leone XIV”

Papà Leone XIV, in occasione della Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, ha celebrato la Santa Messa presso la parrocchia di San Tommaso da Villanova, Castel Gandolfo. “Oggi non è domenica, ma in modo diverso celebriamo la Pasqua di Gesù che cambia la storia”, sono state queste le parole del Pontefice che è stato accolto da tantissimi fedeli. Non è mancata la richiesta di intercessione della Vergine per la pace e il riconoscimento dell’importanza del ruolo degli operatori di pace. Il giorno di Ferragosto è atteso con entusiasmo perché tanta è la voglia di festeggiare tutti insieme, con un pensiero particolare per le persone più fragili, per tutti coloro che si sentono soli. Chi decide di restare in città, rinunciando a interminabili file in auto per raggiungere i lidi che, in questo giorno, sono super affollati, può, sicuramente, dedicarsi a una passeggiata in giro per monumenti e, magari, decidere per una visita al bellissimo Castello Alfonsino. Il tempo grigio ha, sicuramente, rovinato un po’ i progetti, ma tutto sommato la giornata può trascorrere piacevolmente. Stasera, inoltre, ci sarà il concerto con Gaia, volto noto grazie alla vittoria del talent Amici di Maria De Filippi nel 2020. Una giornata di festa senza, però, dimenticare la vera origine del termine Ferragosto che deriva dal latino”feriae Augusti” che significa riposo di Augusto. Ferragosto è il nome popolare italiano del giorno festivo dell’Assunzione di Maria, celebrato il 15 agosto in gran parte dei paesi cattolici, ed è il passaggio diretto, anima e corpo, della Madre di Gesù in paradiso al termine della sua vita terrena. È l’ultima festa dell’estate e, tra pochi giorni, si tornerà alla solita routine. Intanto, buon Ferragosto! Anna Consales