NOTA DEI COBAS SU 118 A SAN VITO – UNA PRECISAZIONE DELL’ASL

Pubblichiamo una precisazione dell’ufficio stampa dell’Asl di Brindisi:

In merito al comunicato diffuso dal sindacato Cobas e Comitato “La voce del Cittadino” sull’esito dell’incontro del 4 ottobre avvenuto con la Asl per chiedere di reintrodurre un medico nella postazione del 118 nel Comune di San Vito dei Normanni, si rende necessaria una precisazione circa una dichiarazione che erroneamente è stata riportata a nome del direttore generale, con cui è avvenuto il sereno confronto tra le parti.

A proposito dei medici di famiglia, l’espressione “che purtroppo non hanno molta voglia di essere coinvolti” non è stata assolutamente utilizzata dal direttore generale, Flavio Maria Roseto, che piuttosto, nel contesto del discorso, affermava l’importanza del loro ruolo a sostegno del corretto funzionamento della sanità pubblica. Il commento è bensì attribuibile ai redattori del comunicato, come loro stessi riconoscono.

UFFICIO STAMPA ASL BR