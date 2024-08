Nota di AVRpA in risposta all’Assessore all’Ambiente di Brindisi

In merito alle dichiarazioni dell’Assessore Antonucci a seguito del nostro comunicato ci

permettiamo di segnalare che è stato frainteso il nostro obbiettivo esclusivamente rivolto a

rappresentare le circostanze di fatto e non di certo “ad accampare scuse”.

È nostro interesse esporre in modo chiaro e diretto gli sforzi che AVRpA profonde per

garantire tutti i servizi contrattualmente previsti nonostante le difficoltà ormai note e

comunicate.

In particolare ribadiamo, ancora una volta, che l’assenteismo dovuto a un elevato indice di

infortuni e malattia è divenuto patologico pari ad un tasso di circa il 20% e supera di oltre

quattro volte la media nazionale (che si attesta a circa il 5%). Ciononostante, l’Azienda ha

preso le contromisure assumendo nuovo personale e ricorrendo al lavoro straordinario di

tutto quel personale diligente e responsabile; grazie allo sforzo congiunto di tutti è stata in

grado di garantire tutti i servizi. In merito si precisa che oltre al potenziamento dell’organico

prima indicato, AVRpA ha comunque correttamente provveduto per tempo alla copertura

delle assenze programmate in termini di ferie e riposi oltre ad aver assorbito nel proprio

organico un maggior numero di personale impiegato rispetto a quanto previsto dal piano

industriale ed in particolare dal contratto di servizio.

Con questa nota vogliamo sottolineare l’importanza di un dialogo costruttivo e collaborativo

tra tutte le parti per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata e pulizia della città fissati

dall’Amministrazione. Riteniamo che il confronto possa essere esclusivamente

un’opportunità per trovare soluzioni condivise e promuovere il benessere collettivo. A

dimostrazione di quanto sopra è nostra intenzione chiedere un ulteriore confronto diretto per

le verifiche in contraddittorio del regolare comportamento di AVRpA ed in particolare della

quantità delle risorse messe in campo senza badare ad alcun limite di spesa.

Ci impegniamo a continuare il nostro lavoro con trasparenza e dedizione per il

conseguimento dei dichiarati risultati della cui fattibilità siamo fermamente convinti e rispetto

ai quali assumeremo le responsabilità dipendenti dal nostro operato recependo nel modo

più costruttivo possibile le istruzioni e gli indirizzi forniti dall’Amministrazione.

Si ringrazia per l’attenzione che verrà riservata alla lettura del presente comunicato e si

rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.