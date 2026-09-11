“Note d’Amore 2027”: l’alta moda sposa e sposo va in scena nell’incanto del Teatro Verdi di Brindisi

Torna il prestigioso evento firmato dall’atelier La Vie en Rose. Sulla passerella
del Foyer le collezioni dei sogni e la prestigiosa direzione artistica di Massimo Orsini.
Il palcoscenico del romanticismo e della grande eleganza si riaccende a Brindisi.
Sabato 19 settembre 2026, alle ore 19:00, la splendida cornice del Foyer del Teatro Verdi
ospiterà “Note d’Amore”, l’atteso evento dedicato alle anticipazioni della Moda Sposa e
Sposo 2027.
La manifestazione, diventata ormai un punto di riferimento irrinunciabile per i futuri sposi del
territorio, porta la firma prestigiosa di La Vie en Rose. Dietro questo rinomato atelier
brindisino c’è una straordinaria storia di imprenditoria femminile guidata da Chiara e
Miriam Spluga. Due giovani e talentuose professioniste che, con passione, freschezza e una
visione moderna del bridal wear, continuano a tradurre i sogni delle coppie in realtà,
accompagnandole con dolcezza e competenza verso il giorno più bello.
Per questa nuova edizione, lo spettacolo della moda si preannuncia ancora più esclusivo.
Sotto i riflettori del Teatro Verdi sfileranno le creazioni dei marchi internazionali più desiderati
del momento. Per la donna, fari puntati sulle romantiche e sofisticate geometrie di Justin
Alexander, sull’eccellenza sartoriale e senza tempo di Vestae e sul fascino glamour e
sensuale di Allure. Per l’uomo si riconferma l’indiscussa autorità stilistica di Petrelli,
sinonimo di un’eleganza maschile rigorosa, preziosa e rigorosamente Made in Italy.
A dare un’impronta magistrale alla serata sarà il Direttore Artistico Massimo Orsini. Grazie
alla sua firma autorevole e alla sua consolidata esperienza, Orsini curerà la regia del defilé
trasformando la passerella in una vera e propria opera d’arte vivente, dove musica, luci e
tessuti si fonderanno per dare forma alla magia del “sì”.
“La magia del sì prende forma sul palcoscenico dell’amore” è il claim che accompagna
l’appuntamento di quest’anno, un invito a lasciarsi emozionare dalla bellezza pura.
L’ingresso a “Note d’Amore” è un evento gratuito (previa registrazione al link), pensato per
accogliere e coccolare i futuri sposi e tutti gli appassionati di alta moda in un’atmosfera di
puro incanto.
Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUEWQeopf8RztAbqCsFxHIk2q5oAjZysD9cGm9R81EuzgSw/viewform?usp=publish-editor