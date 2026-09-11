“Note d’Amore 2027”: l’alta moda sposa e sposo va in scena nell’incanto del Teatro Verdi di Brindisi

Torna il prestigioso evento firmato dall’atelier La Vie en Rose. Sulla passerella

del Foyer le collezioni dei sogni e la prestigiosa direzione artistica di Massimo Orsini.

Il palcoscenico del romanticismo e della grande eleganza si riaccende a Brindisi.

Sabato 19 settembre 2026, alle ore 19:00, la splendida cornice del Foyer del Teatro Verdi

ospiterà “Note d’Amore”, l’atteso evento dedicato alle anticipazioni della Moda Sposa e

Sposo 2027.

La manifestazione, diventata ormai un punto di riferimento irrinunciabile per i futuri sposi del

territorio, porta la firma prestigiosa di La Vie en Rose. Dietro questo rinomato atelier

brindisino c’è una straordinaria storia di imprenditoria femminile guidata da Chiara e

Miriam Spluga. Due giovani e talentuose professioniste che, con passione, freschezza e una

visione moderna del bridal wear, continuano a tradurre i sogni delle coppie in realtà,

accompagnandole con dolcezza e competenza verso il giorno più bello.

Per questa nuova edizione, lo spettacolo della moda si preannuncia ancora più esclusivo.

Sotto i riflettori del Teatro Verdi sfileranno le creazioni dei marchi internazionali più desiderati

del momento. Per la donna, fari puntati sulle romantiche e sofisticate geometrie di Justin

Alexander, sull’eccellenza sartoriale e senza tempo di Vestae e sul fascino glamour e

sensuale di Allure. Per l’uomo si riconferma l’indiscussa autorità stilistica di Petrelli,

sinonimo di un’eleganza maschile rigorosa, preziosa e rigorosamente Made in Italy.

A dare un’impronta magistrale alla serata sarà il Direttore Artistico Massimo Orsini. Grazie

alla sua firma autorevole e alla sua consolidata esperienza, Orsini curerà la regia del defilé

trasformando la passerella in una vera e propria opera d’arte vivente, dove musica, luci e

tessuti si fonderanno per dare forma alla magia del “sì”.

“La magia del sì prende forma sul palcoscenico dell’amore” è il claim che accompagna

l’appuntamento di quest’anno, un invito a lasciarsi emozionare dalla bellezza pura.

L’ingresso a “Note d’Amore” è un evento gratuito (previa registrazione al link), pensato per

accogliere e coccolare i futuri sposi e tutti gli appassionati di alta moda in un’atmosfera di

puro incanto.

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