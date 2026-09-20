“Note d’Amore 2027”, nel Foyer del Verdi va in scena l’alta moda sposa e sposo!

“La magia del sì prende forma sul palcoscenico dell’amore”, è stato questo il claim dell’evento! Il Foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi ha ospitato “Note d’Amore 2027”, la sfilata-evento organizzata dall’atelier La Vie en Rose di Chiara e Miriam Spluga, dedicata alle anticipazioni della Moda Sposa e Sposo 2027. L’evento, con la direzione artistica e la regia di Massimo Orsini, ha proposto al pubblico presente le nuove tendenze dell’alta moda bridal e cerimonia firmato dall’atelier brindisino La Vie en Rose. Il defilé ha visto protagoniste importanti collezioni bridal con i marchi internazionali più desiderati del momento: Justin Alexander, Vestae, Allure. Per quanto riguarda l’uomo, è stato confermato il prestigio del Made in Italy con le creazioni di Petrelli. L’atelier La Vie en Rose ha confermato di essere un importante punto di riferimento per il settore wedding nel territorio. Tanti gli applausi da parte di un pubblico attento e curioso per un evento reso ancora più interessante dalla prestigiosa location. La serata si è conclusa in musica con la famosa canzone “La Vie en Rose”, cantata e portata al successo dalla grande Edith Piaf che aveva scritto anche il testo del brano nel 1945. Anna Consales