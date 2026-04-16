Note di Speranza a Brindisi: La Precettoria San Giorgio e l’OSMTH presentano “Musica e Carità”

L’iniziativa, denominata “MUSICA E CARITÀ”, nasce per trasformare la bellezza dell’arte in uno strumento concreto di speranza e sostegno per i più deboli. L’evento si inserisce nel solco della tradizione dell’OSMTH, ordine che oggi interpreta i valori della cavalleria cristiana attraverso l’impegno umanitario, la diplomazia culturale e la responsabilità verso il prossimo, intesa come l’espressione più alta della nostra umanità.

Un itinerario di bellezza e convivialità

L’evento è stato strutturato in tre momenti distinti, pensati per offrire agli ospiti un’esperienza di raffinata condivisione:

Il richiamo della storia : Il percorso avrà inizio alle ore 19.00 presso il Castello Svevo di Brindisi . Una visita guidata gratuita condurrà i partecipanti alla scoperta della maestosa architettura federiciana, intrecciando memoria storica e prestigio monumentale.

: Il percorso avrà inizio alle ore presso il . Una visita guidata gratuita condurrà i partecipanti alla scoperta della maestosa architettura federiciana, intrecciando memoria storica e prestigio monumentale. L’armonia del canto : Alle ore 20.00 , la serata proseguirà presso il Circolo Sottufficiali della Marina Militare con un concerto esclusivo. Protagonisti saranno il tenore Michele Vulpio , la soprano Antonietta Miglionico e il pianista Giuseppe Taccogna .

: Alle ore , la serata proseguirà presso il Circolo Sottufficiali della Marina Militare con un concerto esclusivo. Protagonisti saranno il tenore , la soprano e il pianista . L’eccellenza a tavola: La serata si concluderà con una Cena di Gala allietata dalle note contemporanee del duo locale “Mina&Pino Show”, un momento dedicato alla convivialità e allo scambio solidale.

Un ponte tra Brindisi e il Mondo

Il valore dell’iniziativa risiede nella sua finalità: l’intero ricavato sarà devoluto alla Congregazione Suore Oblate di Sant’Antonio da Padova di Brindisi, per sostenere i bambini vittime di fragilità.

L’impegno della Precettoria San Giorgio si muoverà su due fronti cruciali:

In Congo: Per garantire il diritto all’istruzione nelle scuole missionarie, offrendo riscatto a chi vive in contesti di povertà e conflitto. Sul territorio brindisino: Per proteggere i minori dai pericoli del cyberbullismo e della rete, fornendo supporto psicologico e percorsi educativi consapevoli.

Un unico impegno che, attraverso l’operato della Precettoria e dell’OSMTH, unisce Brindisi al resto del mondo per ridare un futuro dignitoso a chi oggi non ha voce.