La notifica di un T.S.O. (trattamento sdanitario obbligatorio) ha creato trambuisto stamattina nel rione Sant’Elia. E’ stato necessario, infatti, l’intervento di due pattuglie della polizia locale in quanto l’interessato ha dato in escandescenze, mettendo in atto anche comportamenti violenti. Sul psoto è intervenuto anche il personale del 118.