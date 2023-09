NOTO TIKTOKER DI FRANCAVILLA UCCISO DA UNO SCIAME DI API!

Ormai sono davvero in tanti a pensare che le api non attaccano e che quindi non bisogna avere paura. Avrà pensato la stessa cosa Francesco D’Amone, un 68enne di Francavilla Fontana molto conosciuto per le sue continue incursioni su tiktok. Stamattina si trovava in campagna tra Francavilla e Oria quando è stato letteralmente assalito da decine di api che lo hanno punto in più parti del corpo fino a provocargli un malore. Una persona che si trovava nei paraggi si è resa conto di quello che stava avvenendo ed ha chiamato immediatamente il 118, ma quando i sanitari sono giunti sul posto purtroppo D’Amone aveva praticamente perso conoscenza. Non hanno fatto in tempo a prestargli i primi soccorsi in quanto ha smesso di respirare. Purtroppo è stato immediatamente chiaro che era rimasto vittima di uno shock anafilattico che probabilmente avrebbe richiesto un intervento istantaneo. Il che conferma che la vittima non sapeva di poter andare incontro a tale evenienza.

Al lroo arrivo sul posto anche i carabinieri di Francavilla hanno capito cosa era accaduto, tanto più perché il 68enne aveva il corpo pieno di bubboni arrossati. Circostanza, questa, riferita al magistrato di turno che ha disposto il dissequestro della salma con la riconsegna ai familiari.

Nonostante l’età non più giovanissima, Francesco D’Amone era un assiduo tiktoker, con un buon seguito di follower e non soltanto della sua città.