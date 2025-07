Notte Bianca della via Appia Regina Viarum patrimonio Unesco

Celebrazione Primo Anniversario dell’iscrizione della Via Appia Regina Viarum nel Patrimonio UNESCO – sabato 26 luglio ore 20,00 – spazio antistante Scalinata Colonne romane

Per celebrare il Primo Anniversario dell’iscrizione della Via Appia Regina Viarum nel patrimonio UNESCO, la Rete delle Associazioni e delle Organizzazioni per la Via Appia Regina Viarum ha promosso l’appuntamento di sabato 26 luglio alle ore 20,00 su viale Regina Margherita nello spazio antistante la Scalinata delle Colonne romane.

Nella serata del 26 luglio sono rimasti aperti al pubblico dalle 20,00 alle 22,00 l’Area archeologica di San Pietro degli Schiavoni (scavi sotto il teatro), la Sala della Colonna a Palazzo Nervegna, il Museo archeologico “F. Ribezzo”, la Palazzina Belvedere – Collezione archeologica Faldetta.

Un anno fa, il 27 luglio 2024 è stato iscritto nel patrimonio UNESCO il sito seriale “Appia Regina Viarum”. Non a caso veniva definita “Regina Viarum” la più importante via consolare romana, una strada pubblica, commerciale, militare e religiosa che univa Roma e Brindisi, attraverso la “Claudia” la cui costruzione inizia nel 312 a.C. e, in seguito anche attraverso la “Traiana”, costruita dal 109 d.C. per volontà dell’imperatore Traiano, lungo il percorso adriatico per rendere più veloce il collegamento tra Roma e il porto di Brindisi.

Le associazioni promuovono tutela, valorizzazione, studio e diffusione della conoscenza, soprattutto tra chi vive sul territorio e un turismo lento e sostenibile, anche in vista delle giornate dell’Appia Day del 4 e 5 ottobre 2025, a cui parteciperanno i comuni che si trovano sul tracciato dell’Appia, con un ampio programma di eventi.